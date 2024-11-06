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Интер — Арсенал: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Интер» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся миланский «Интер» и лондонский «Арсенал». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия

Стартовые составы играющих команд:

«Интер»: Зоммер, Павар, де Врей, Биссек, Думфрис, Фраттези, Чалханоглу, Зелиньски, Дармиан, Тареми, Мартинес.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Тимбер, Хаверц, Парти, Мерино, Сака, Троссард, Мартинелли.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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