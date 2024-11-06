Журавель объяснил, почему считает Кордобу лучшим игроком «Краснодара»

Российский комментатор Тимур Журавель объяснил свой выбор в голосовании за лучшего игрока Российской Премьер-Лиги по итогам октября. Он голосовал за нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«Он лучший игрок «Краснодара». Команда лидирует в чемпионате, Кордоба не только забивает такие немыслимые голы, как в Самаре, но и тащит игру «Краснодара» на себе. Так было, например, против «Спартака», когда Джон голов не забил, но при этом был очень полезен в борьбе, и, скорее всего, «Спартак» даже подстраивал схему, чтобы его сдержать. Поэтому Кордоба – лучший игрок месяца, и как бы он не стал лучшим игроком всего чемпионата с такой игрой», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.

Кроме Джона Кордобы, за звание игрока месяца боролись Андрей Мостовой («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Химки»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Стефан Лончар («Акрон»).