Зарема Салихова: предлагаю «Динамо» начать следующий матч гимном «Жизнь за царя»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что бывший футболист Александр Мостовой проходит стажировку в московском «Динамо». Сегодня, 6 ноября, прошёл первый день стажировки Мостового.

«Предлагаю следующий матч «Динамо» начать гимном « Жизнь за царя», а также усилиться Мостовым из «Зенита». Тогда Личка встанет между ними и загадает желание – выиграть чемпионат. Это единственное, что поможет «Динамо». Либо Мостовой с посохом в костюме синего Деда Мороза, либо жестокая битва со «Спартаком» за пятое место», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отмене стажировки Мостового по инициативе клуба. Ранее Александр и представители красно-белых подтверждали в СМИ договорённость о стажировке.