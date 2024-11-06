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Зарема Салихова: предлагаю «Динамо» начать следующий матч гимном «Жизнь за царя»

Зарема Салихова: предлагаю «Динамо» начать следующий матч гимном «Жизнь за царя»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что бывший футболист Александр Мостовой проходит стажировку в московском «Динамо». Сегодня, 6 ноября, прошёл первый день стажировки Мостового.

«Предлагаю следующий матч «Динамо» начать гимном « Жизнь за царя», а также усилиться Мостовым из «Зенита». Тогда Личка встанет между ними и загадает желание – выиграть чемпионат. Это единственное, что поможет «Динамо». Либо Мостовой с посохом в костюме синего Деда Мороза, либо жестокая битва со «Спартаком» за пятое место», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отмене стажировки Мостового по инициативе клуба. Ранее Александр и представители красно-белых подтверждали в СМИ договорённость о стажировке.

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