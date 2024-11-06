«Астон Вилла» пропустила первый гол в общем этапе ЛЧ в матче с «Брюгге» в 4-м туре

«Астон Вилла» пропустила в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионом с «Брюгге». Этот мяч стал первым пропущенным голом для английской команды в этом розыгрыше турнира. На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу «Брюгге».

На 52-й минуте отличился полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен, реализовав пенальти.

В матче прошлого тура «Астон Вилла» обыграла «Болонью» со счётом 2:0, а «Брюгге» уступил «Милану» (1:3).

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.