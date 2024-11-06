Полузащитник «Реала» Тчуамени пропустит месяц из-за травмы — ESPN
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени выбыл из строя на месяц из-за растяжения лодыжки, полученной в матче 4-го тура Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (1:3) Об этом сообщил ESPN.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12' 1:1 Винисиус Жуниор – 23' 1:2 Мората – 39' 1:3 Рейндерс – 73'
Встреча прошла во вторник, 5 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Футболист был заменён в перерыве, вместо него вышел испанец Браим Диас. В клубе подтвердили, что у француза диагностировали растяжение левой лодыжки. Ожидается, что Орельен пропустит четыре недели.
В текущем сезоне 24-летний Орельен Тчуамени провёл за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.
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