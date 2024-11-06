Гол Соболева помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ КР

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Завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Евгений Кукуляк (Калуга). Итоговый результат — 3:0.

На 20-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счёт. Затем на 53-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра увеличил преимущество хозяев. На 87-й минуте форвард Александр Соболев довёл счёт до разгромного — 3:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (9).