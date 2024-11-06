«Астон Вилла» потерпела первое поражение в общем этапе ЛЧ, уступив «Брюгге»
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и английская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Встречу обслуживала израильская бригада арбитров, которую возглавил Орель Гринфилд (Израиль). «Брюгге» одержал победу со счётом 1:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Ванакен – 52'
Единственный гол на 52-й минуте забил игрок «Брюгге» Ханс Ванакен с пенальти.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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