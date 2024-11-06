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«Это не кризис». Модрич — о поражении «Реала» от «Милана» в Лиге Чемпионов

«Это не кризис». Модрич — о поражении «Реала» от «Милана» в Лиге Чемпионов
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о матче 4-го тура Лиги Чемпионов с итальянским «Миланом» (1:3). Матч прошёл во вторник, 5 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

«Ещё один разочаровывающий вечер для нас. Сложно оценить игру – в определённые моменты мы действовали хорошо, но это был не лучший наш матч. Мы были не так хороши, а «Милан» сыграл лучше. Дело не в чём-то одном, это касается всей команды в целом. Нам нужно стать лучше как команде, быть более сплочёнными на поле и постараться найти решения, потому что сейчас мы выглядим разделёнными, в том смысле, что на поле мы далеки друг от друга. Нам нужно вернуть то, что было нашей главной силой все эти годы.

Я уверен, что мы станем лучше, но потребуется время. У нас всего шесть очков, и нам предстоят тяжёлые матчи. Нам нужно держаться вместе и попытаться исправить то, что у нас не получается. Это не кризис, мне не нравится это слово. Я здесь уже 12 лет и сталкиваюсь с подобной ситуацией не впервые. Одного качества недостаточно, нужно больше работать в команде, и тогда нам будет легче. Я уверен, что мы вернёмся на свой уровень», — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

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