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Защитник «Зенита» Чистяков прокомментировал победу в матче Кубка России с «Ахматом»

Защитник «Зенита» Чистяков прокомментировал победу в матче Кубка России с «Ахматом»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 87'    

«Мы в матче с «Ахматом» полностью выполняли тренерскую установку. Игра полностью складывалась по нашему сценарию. Думаю, что это заслуженная победа. Мы играли в свою игру и стараемся всегда играть в открытый футбол. Сзади — понадёжнее, а впереди у нас квалифицированные полузащитники и нападающие, которые что-нибудь придумают», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 20-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счёт. Затем на 53-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра увеличил преимущество хозяев. На 87-й минуте форвард Александр Соболев довёл счёт до разгромного — 3:0.

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