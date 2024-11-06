Защитник «Зенита» Чистяков прокомментировал победу в матче Кубка России с «Ахматом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (3:0).

«Мы в матче с «Ахматом» полностью выполняли тренерскую установку. Игра полностью складывалась по нашему сценарию. Думаю, что это заслуженная победа. Мы играли в свою игру и стараемся всегда играть в открытый футбол. Сзади — понадёжнее, а впереди у нас квалифицированные полузащитники и нападающие, которые что-нибудь придумают», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 20-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счёт. Затем на 53-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра увеличил преимущество хозяев. На 87-й минуте форвард Александр Соболев довёл счёт до разгромного — 3:0.