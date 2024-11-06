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Чистяков: не согласен с жёлтой карточкой в матче с «Ахматом» — я чисто сыграл в мяч

Чистяков: не согласен с жёлтой карточкой в матче с «Ахматом» — я чисто сыграл в мяч
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал полученную жёлтую карточку в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 87'    

«Вполне нормально отношусь, что за короткий промежуток времени нам предстоит сыграть три матча с «Ахматом». Так составили график. Вопрос не к футболистам, наше дело — играть в футбол. Мы будем выполнять свою работу.

Не согласен с полученной жёлтой карточкой — я чисто сыграл в мяч. Думаю, меня заменили из-за жёлтой, потому что чувствую себя хорошо», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 20-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счёт. Затем на 53-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра увеличил преимущество хозяев. На 87-й минуте форвард Александр Соболев довёл счёт до разгромного — 3:0.

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