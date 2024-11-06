Ерохин: было важно победить «Ахмат» перед ответным матчем — в Грозном непростые игры

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (3:0).

«В первую очередь мы сейчас играем на стадии, когда два матча решают, кто пройдёт дальше. Несмотря на то что команда вылетает в Путь регионов, но тем не менее хотим двигаться по верхней сетке. Поэтому сегодня было важно одержать победу и сделать задел перед ответным матчем, ведь в Грозном всегда непростые игры. Во вторую очередь поддержка болельщиков гнала нас вперёд. У нас было достаточно моментов, чтобы ещё забить, но не смогли.

Мы хотим побеждать в каждом матче. Поэтому всегда есть в голове мотивация выигрывать. Но отталкиваемся от того, что хотим двигаться в Пути РПЛ, дойти до финала и выиграть Кубок», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.