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Ерохин: было важно победить «Ахмат» перед ответным матчем — в Грозном непростые игры

Ерохин: было важно победить «Ахмат» перед ответным матчем — в Грозном непростые игры
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 87'    

«В первую очередь мы сейчас играем на стадии, когда два матча решают, кто пройдёт дальше. Несмотря на то что команда вылетает в Путь регионов, но тем не менее хотим двигаться по верхней сетке. Поэтому сегодня было важно одержать победу и сделать задел перед ответным матчем, ведь в Грозном всегда непростые игры. Во вторую очередь поддержка болельщиков гнала нас вперёд. У нас было достаточно моментов, чтобы ещё забить, но не смогли.

Мы хотим побеждать в каждом матче. Поэтому всегда есть в голове мотивация выигрывать. Но отталкиваемся от того, что хотим двигаться в Пути РПЛ, дойти до финала и выиграть Кубок», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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