Марко Николич прокомментировал ничью ЦСКА в матче с «Рубином» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (0:0).

«Сегодня было очень много единоборств и борьбы наверху. В такой игре «Рубин» был чуть лучше нас. Кроме отрезка с 10-й минуты до перерыва, когда мы контролировали игру и держали мяч низко, у нас многое не получалось. Были две большие ошибки — мы позволили случиться 100-процентному голевому моменту и пенальти, буквально «подарили» их сопернику.

Слава Тороп, слава богу, выручил сегодня. Ответная игра в Москве уже через несколько недель: будем готовиться и бороться за полуфинал Пути РПЛ», — приводит слова Николича пресс-служа клуба.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 65-й минуте забил нападающий «Рубина» Марвин Чуни, однако его гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА, но голкипер армейцев Владислав Тороп отразил удар.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.