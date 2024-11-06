«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: команды обменялись голами к 18-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и испанский «Атлетико» Мадрид. Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

На 14-й минуте отличился полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери с передачи Усмана Дембеле. На 18-й минуте сравнял защитник «Атлетико» Науэль Молина.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.