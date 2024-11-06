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Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: команды обменялись голами к 18-й минуте

«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: команды обменялись голами к 18-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и испанский «Атлетико» Мадрид. Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
1 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Заир-Эмери – 14'     1:1 Молина – 18'    

На 14-й минуте отличился полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери с передачи Усмана Дембеле. На 18-й минуте сравнял защитник «Атлетико» Науэль Молина.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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