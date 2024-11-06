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Арсен Адамов высказался о возможном возвращении Кузяева в «Зенит»

Арсен Адамов высказался о возможном возвращении Кузяева в «Зенит»
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Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов высказался о возможном возвращении хавбека французского «Гавра» Далера Кузяева в санкт-петербургский «Зенит».

«Если Далер вернётся, это будет хорошо для команды и клуба. Я на этот счёт с ним не общался. Посмотрим, что будет», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл восемь матчей за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Гавром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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