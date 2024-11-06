Ерохин: благодарен «Виражу» чувствовал особенные эмоции, когда слышал свою фамилию

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на скандирование болельщиками сине-бело-голубых его имени во время матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:0).

«Чувствовал особенные эмоции, когда слышал свои имя и фамилию, проходя мимо «Виража». Для меня это очень ценно и важно. Я благодарен «Виражу» и болельщикам, кто поддерживает. Кроме слов благодарности и безграничного уважения, это ничего не вызывает», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (9).