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Ерохин: благодарен «Виражу» чувствовал особенные эмоции, когда слышал свою фамилию

Ерохин: благодарен «Виражу» чувствовал особенные эмоции, когда слышал свою фамилию
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на скандирование болельщиками сине-бело-голубых его имени во время матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 87'    

«Чувствовал особенные эмоции, когда слышал свои имя и фамилию, проходя мимо «Виража». Для меня это очень ценно и важно. Я благодарен «Виражу» и болельщикам, кто поддерживает. Кроме слов благодарности и безграничного уважения, это ничего не вызывает», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (9).

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