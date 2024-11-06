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Кассьерра: три матча в ноябре с «Ахматом» — многовато, но так сложился календарь

Кассьерра: три матча в ноябре с «Ахматом» — многовато, но так сложился календарь
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о том, что команде предстоит трижды сыграть с «Ахматом» в ноябре. Сегодня, 6 ноября, «Зенит» разгромил «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 87'    

«Конечно, три матча в ноябре с «Ахматом» — это многовато, но так сложился календарь. Сегодня важно было победить, чтобы спокойно играть в ответной встрече. В матче РПЛ очень важно выиграть, потому что мы понимаем, что находимся не на той позиции, к которой привыкли и на которой хотим быть. Ничего нового нет. Для того чтобы быть первыми, нужно побеждать в каждой встрече. В воскресенье сделаем всё, чтобы забрать три очка в Петербург», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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