Кассьерра: три матча в ноябре с «Ахматом» — многовато, но так сложился календарь

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о том, что команде предстоит трижды сыграть с «Ахматом» в ноябре. Сегодня, 6 ноября, «Зенит» разгромил «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:0.

«Конечно, три матча в ноябре с «Ахматом» — это многовато, но так сложился календарь. Сегодня важно было победить, чтобы спокойно играть в ответной встрече. В матче РПЛ очень важно выиграть, потому что мы понимаем, что находимся не на той позиции, к которой привыкли и на которой хотим быть. Ничего нового нет. Для того чтобы быть первыми, нужно побеждать в каждой встрече. В воскресенье сделаем всё, чтобы забрать три очка в Петербург», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.