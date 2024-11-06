Защитник «Ахмата» Адамов: Семак сказал, что я очень сильный футболист

Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3).

«Эмоции положительные от игры в Питере, но настроение – не очень. Мы крупно проиграли, но в Питер приятно вернуться. О чём в перерыве общался с Семаком? Он сказал, что я очень сильный футболист. Не знаю, вернусь ли в «Зенит». Посмотрим. Перед переходом в «Ахмат» Семак пожелал удачи, сказал, что ждёт обратно в «Зените», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 20-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счёт. Затем на 53-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра увеличил преимущество хозяев. На 87-й минуте форвард Александр Соболев довёл счёт до разгромного — 3:0.