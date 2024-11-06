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Защитник «Ахмата» Адамов: Семак сказал, что я очень сильный футболист

Защитник «Ахмата» Адамов: Семак сказал, что я очень сильный футболист
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Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 87'    

«Эмоции положительные от игры в Питере, но настроение – не очень. Мы крупно проиграли, но в Питер приятно вернуться. О чём в перерыве общался с Семаком? Он сказал, что я очень сильный футболист. Не знаю, вернусь ли в «Зенит». Посмотрим. Перед переходом в «Ахмат» Семак пожелал удачи, сказал, что ждёт обратно в «Зените», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 20-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счёт. Затем на 53-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра увеличил преимущество хозяев. На 87-й минуте форвард Александр Соболев довёл счёт до разгромного — 3:0.

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