Кассьерра: понимали, что с «Ахматом» обязаны создать хороший задел перед ответной игрой

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:0).

«Просто так складывается, что в каждом матче стараюсь отдавать всего себя и показывать свою лучшую игру. Во встрече с «Ахматом» куда важнее моего гола была победа. Мы создали хороший задел перед ответной игрой. Теперь нужно направить все силы на ближайшую игру в чемпионате.

Мы прекрасно знали, что «Ахмат» — хорошая и крепкая команда, которая хорошо прессингует и может создать сложности. Но понимали, что в домашней игре обязаны побеждать и сделать это крупно, чтобы создать задел перед ответной игрой. Хорошо, что забили три мяча и не пропустили ни одного», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.