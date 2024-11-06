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Кассьерра: понимали, что с «Ахматом» обязаны создать хороший задел перед ответной игрой

Кассьерра: понимали, что с «Ахматом» обязаны создать хороший задел перед ответной игрой
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 87'    

«Просто так складывается, что в каждом матче стараюсь отдавать всего себя и показывать свою лучшую игру. Во встрече с «Ахматом» куда важнее моего гола была победа. Мы создали хороший задел перед ответной игрой. Теперь нужно направить все силы на ближайшую игру в чемпионате.

Мы прекрасно знали, что «Ахмат» — хорошая и крепкая команда, которая хорошо прессингует и может создать сложности. Но понимали, что в домашней игре обязаны побеждать и сделать это крупно, чтобы создать задел перед ответной игрой. Хорошо, что забили три мяча и не пропустили ни одного», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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