«Реал» Мадрид близок к соглашению с тренером Хаби Алонсо — TEAMtalk

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо близок к тому, чтобы устно согласиться возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, президент испанского клуба Флорентино Перес уже несколько месяцев напрямую общается с окружением Алонсо, и сейчас испанский специалист наиболее близок к тому, чтобы ответить согласием. Это происходит на фоне неубедительной игры «сливочных» в последних матчах, в число которых входят поражения от «Барселоны» (0:4) в Ла Лиге и от «Милана» (1:3) в Лиге чемпионов. В случае если Анчелотти будет уволен по ходу текущего сезона, Перес готов назначить Рауля до лета, прежде чем Алонсо станет новым постоянным тренером.