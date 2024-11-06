Кассьерра прокомментировал свой гол в матче Кубка России с «Ахматом»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал свой забитый мяч в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:0).

«Эмоции всегда одинаковые, когда забиваешь обычные и красивые голы. Любой забитый мяч придаёт уверенности нападающему и уверенности в своих силах. Со мной так же, независимо от красоты мяча. Сегодня удалось отметиться голом. Я рад, что помог команде», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (9).