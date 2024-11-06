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«Интер» — «Арсенал»: Чалханоглу реализовал пенальти на 45+3-й минуте

«Интер» — «Арсенал»: Чалханоглу реализовал пенальти на 45+3-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются миланский «Интер» и лондонский «Арсенал». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживает румынская бригада арбитров, которую возглавляет Иштван Ковач (Румыния). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
2-й тайм
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Чалханоглу – 45+3'    

На 45+3-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу открыл счёт, реализовав 11-метровый удар.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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