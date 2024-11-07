Сергей Семак высказался о возможном возвращении Далера Кузяева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (3:0), а также отреагировал на информацию о возможном возвращении полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева в санкт-петербургский клуб.

— Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков, фанатов, «Вираж», которые пришли поддержать нас в большом количестве. Позднее начало матча, будний день. Конечно, нам приятно. Хотели порадовать их игрой и результатом. Что касается результата, он хороший. Моментов много создавали. По ходу самого матча немножко нервозность присутствовала, много эмоций у тех ребят, которые играют меньше, хотелось сыграть как можно лучше. Отсюда количество брака, невынужденных ошибок или решений в завершающей фазе. Было много моментов, над которыми нам следует поработать и которые нам следует проанализировать. В целом спасибо ребятам за игру. Хорошая победа, будем готовиться к следующему матчу — он уже очень скоро.

— Сергей Богданович, в интернете пошли слухи о возвращении Кузяева. Можете ли вы подтвердить что-то? Или это только слухи какие-то? Потому что у него контракт до 2025 года.

— Слухи, абсолютно! Тут невозможно что-либо комментировать. Это слухи. Вы слышали, что сказало наше руководство. Что касается Далера, он играет, его всё устраивает. Дай бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним. Никаких новостей, кроме слухов, я не слышал, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».