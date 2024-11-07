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«Мне стыдно перед Жоау». Тренер «Челси» Мареска — об игровом времени Феликса в АПЛ

«Мне стыдно перед Жоау». Тренер «Челси» Мареска — об игровом времени Феликса в АПЛ
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о малом количестве игрового времени нападающего Жоау Феликса в английской Премьер-лиге.

«Мне стыдно перед Жоау, и я хотел бы дать ему больше игрового времени в Премьер-лиге. Но нам нужен баланс в обороне, и мы не можем играть с Жоау, Коулом [Палмером] и Кристофером [Нкунку]. Я бы хотел выпустить их всех на поле, однако нам нужно защищаться и соблюдать правильный баланс. Не сомневаюсь, что, если Жоау продолжит хорошо работать, он добьется успеха в Премьер-лиге», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии 24-летний Жоау Феликс провёл пять матчей. В последних трёх играх он оставался на скамейке запасных.

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