Смородская оценила высказывания Дзюбы о желании вернуться в сборную России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о желании сыграть за сборную России. 36-летний форвард признался, что готов поехать на матчи с любыми соперниками — даже с Брунеем и Сирией. На данный момент Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству глов за сборную.

— Стоит ли вызвать Дзюбу в сборную России, чтобы он смог побить рекорд Кержакова?

— Считаю излишним это комментировать. У сборной нет сейчас серьёзных соперников. И при чём тут рекорды Кержакова… Забивать Вьетнаму, Боливии или Брунею. Считаю это каким-то пиар-ходом, — приводит слова Смородской «Спорт день за днём».

Напомним, сборная России проведёт матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Игра с Сирией запланирована на 19 ноябре в Волгограде.