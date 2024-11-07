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Спарта Прага — Брест, результат матча 7 ноября 2024, счёт 1:2, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Брест» на выезде победил пражскую «Спарту» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались чешская «Спарта» из Праги и французский «Брест». Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия). Встречу обслуживала украинская бригада арбитров, которую возглавил Николай Балакин. «Брест» одержал победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 2
Брест
Брест, Франция
0:1 Фернандеш – 37'     0:2 Кайринен – 80'     1:2 Олатунджи – 90+2'    

На 37-й минуте отличился полузащитник «Бреста» Эдимилсон Фернандеш. На 80-й минуте в свои ворота забил игрок «Спарты» Каан Кайринен. На 90+2-й минуте отметился голом нападающий «Спарты» Виктор Олатунджи.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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