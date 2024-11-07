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Результаты матчей Кубка России по футболу 6 ноября

Результаты матчей Кубка России по футболу 6 ноября
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Вчера, 6 ноября, состоялись первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На этой стадии команды проводят в своих парах по две встречи. Победитель проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, проигравший отправляется в нижнюю сетку Кубка России — Путь регионов.

Результаты матчей Кубка России 6 ноября:

«Рубин» (Казань) — ПФК ЦСКА (Москва) — 0:0;
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0.

Ответные матчи пройдут с 26 по 28 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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