Результаты матчей Кубка России по футболу 6 ноября

Вчера, 6 ноября, состоялись первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На этой стадии команды проводят в своих парах по две встречи. Победитель проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, проигравший отправляется в нижнюю сетку Кубка России — Путь регионов.

Результаты матчей Кубка России 6 ноября:

«Рубин» (Казань) — ПФК ЦСКА (Москва) — 0:0;

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0.

Ответные матчи пройдут с 26 по 28 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.