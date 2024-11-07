«Ред Булл Зальцбург» уверенно обыграл «Фейеноорд» в матче общего этапа Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались нидерландский «Фейеноорд» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала литовская бригада арбитров, которую возглавил Донатас Румшас. «Ред Булл Зальцбург» одержал победу со счётом 3:1.

На 45+2-й минуте отличился нападающий «Ред Булл Зальцбург» Карим Конате с передачи Оскара Глуха. На 58-й минуте Конате оформил дубль. На 80-й минуте был удалён игрок «Фейеноорда» Крис-Кевин Надже. На 81-й минуте забил нападающий «Фейеноорда» Анис Хадж Мусса. На 85-й минуте Конате не реализовал пенальти. Через минуту отличился игрок «Ред Булл Зальцбург» Дауда Гвиндо.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.