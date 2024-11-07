«Интер» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались миланский «Интер» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавил Иштван Ковач (Румыния). «Интер» победил «Арсенал» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 45+3-й минуте забил полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, реализовав 11-метровый удар.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.