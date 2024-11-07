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Во время матча «Бавария» — «Бенфика» в Лиге чемпионов скончался болельщик

Во время матча «Бавария» — «Бенфика» в Лиге чемпионов скончался болельщик
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Во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» скончался болельщик одной из команд. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:15 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мусиала – 67'    

Сообщается, что в начале встречи одному из болельщиков стало плохо. Врачи 20 минут пытались оказать медицинскую помощь, однако им не удалось спасти жизнь фанату.

В социальных сетях появляется информация о том, что болельщики «Баварии» прекратили активную поддержку.

«Бавария» набрала три очка в трёх стартовых турах и занимает 27-е место в турнирной таблице общего этапа. «Бенфика» с шестью очками располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль» (12).

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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