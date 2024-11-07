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Црвена Звезда — Барселона, результат матча 6 ноября 2024, счёт 2:5, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Барселона» разгромила «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу обслуживала норвежская бригада арбитров, которую возглавил Эспен Эскос (Норвегия). «Барселона» разгромила «Црвену Звезду» со счётом 5:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Мартинес – 13'     1:1 Катомпа Мвумпа – 27'     1:2 Левандовски – 43'     1:3 Левандовски – 53'     1:4 Рафинья – 55'     1:5 Лопес Мартин – 76'     2:5 Милсон – 84'    

На 13-й минуте защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес открыл счёт. Ответный мяч «Црвены Звезды» забил нападающий Силас Катомпа Мвумпа на 27-й минуте. На 43-й минуте форвард Роберт Левандовски вывел гостей вперёд. На 53-й минуте Левандовски оформил дубль. Через две минуты полузащитник «Барселоны» Рафинья довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте отличился хавбек каталонского клуба Фермин Лопес Мартин. На 82-й минуте вместо нападающего сербского клуба Мвумпы вышел российский футболист Егор Пруцев. Второй мяч хозяев на 84-й минуте отыграл Милсон.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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