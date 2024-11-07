«Барселона» разгромила «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу обслуживала норвежская бригада арбитров, которую возглавил Эспен Эскос (Норвегия). «Барселона» разгромила «Црвену Звезду» со счётом 5:2.

На 13-й минуте защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес открыл счёт. Ответный мяч «Црвены Звезды» забил нападающий Силас Катомпа Мвумпа на 27-й минуте. На 43-й минуте форвард Роберт Левандовски вывел гостей вперёд. На 53-й минуте Левандовски оформил дубль. Через две минуты полузащитник «Барселоны» Рафинья довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте отличился хавбек каталонского клуба Фермин Лопес Мартин. На 82-й минуте вместо нападающего сербского клуба Мвумпы вышел российский футболист Егор Пруцев. Второй мяч хозяев на 84-й минуте отыграл Милсон.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.