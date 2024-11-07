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ПСЖ — Атлетико, результат матча 7 ноября 2024, счёт 1:2, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Атлетико» Мадрид вырвал победу в концовке матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и испанский «Атлетико» Мадрид. Команды играли а стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Заир-Эмери – 14'     1:1 Молина – 18'     1:2 Корреа – 90+3'    

На 14-й минуте отличился полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери с передачи Усмана Дембеле. На 18-й минуте ответный мяч «Атлетико» забил защитник Науэль Молина. На 90+3-й минуте победу «Атлетико» принёс нападающий Анхель Корреа.

«ПСЖ» набрал четыре очка в четырёх стартовых турах и занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа. «Атлетико» с шестью очками располагается на 22-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль» (12).

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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