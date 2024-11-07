«Аталанта» одержала победу над «Штутгартом» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «Штутгарт» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавил Раде Обренович (Словения). «Аталанта» обыграла «Штутгарт» со счётом 2:0.

На 51-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман открыл счёт. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил полузащитник Николо Дзаньоло — 2:0.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.