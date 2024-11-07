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Штутгарт — Аталанта, результат матча 6 ноября 2024, счёт 0:2, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Аталанта» одержала победу над «Штутгартом» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «Штутгарт» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавил Раде Обренович (Словения). «Аталанта» обыграла «Штутгарт» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Лукман – 51'     0:2 Дзаньоло – 88'    

На 51-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман открыл счёт. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил полузащитник Николо Дзаньоло — 2:0.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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