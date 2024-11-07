«Бавария» дома победила «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Давиде Масса. «Бавария» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала с передачи Гарри Кейна.

«Бавария» набрала шесть очков в четырёх стартовых турах и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа. «Бенфика» с шестью очками располагается на 19-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль» (12).