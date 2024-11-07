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Бавария — Бенфика, результат матча 7 ноября 2024, счёт 1:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Бавария» дома победила «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Давиде Масса. «Бавария» одержала победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:15 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мусиала – 67'    

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала с передачи Гарри Кейна.

«Бавария» набрала шесть очков в четырёх стартовых турах и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа. «Бенфика» с шестью очками располагается на 19-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль» (12).

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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