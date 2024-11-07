Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 6 ноября

6 ноября прошли матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Лига чемпионов, 4-й тур, 6 ноября:
«Спарта» — «Брест» — 1:2;
«Фейеноорд» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:3;
«Штутгарт» — «Аталанта» — 0:2;
«ПСЖ» — «Атлетико» — 1:2;
«Црвена Звезда» — «Барселона» — 2:5;
«Интер» — «Арсенал» — 1:0;
«Шахтёр» — «Янг Бойз» — 2:1;
«Брюгге» — «Астон Вилла» — 1:0;
«Бавария» — «Бенфика» — 1:0.
На данный момент возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», на счету которого 12 очков. Следом располагаются «Спортинг», «Монако», «Брест» и «Интер», которые набрали по 10 очков.
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