Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 6 ноября

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6 ноября прошли матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Лига чемпионов, 4-й тур, 6 ноября:

«Спарта» — «Брест» — 1:2;

«Фейеноорд» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:3;

«Штутгарт» — «Аталанта» — 0:2;

«ПСЖ» — «Атлетико» — 1:2;

«Црвена Звезда» — «Барселона» — 2:5;

«Интер» — «Арсенал» — 1:0;

«Шахтёр» — «Янг Бойз» — 2:1;

«Брюгге» — «Астон Вилла» — 1:0;

«Бавария» — «Бенфика» — 1:0.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», на счету которого 12 очков. Следом располагаются «Спортинг», «Монако», «Брест» и «Интер», которые набрали по 10 очков.

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