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«Барселона» обновила клубный рекорд стартов сезона, который держался 74 года

«Барселона» обновила клубный рекорд стартов сезона, который держался 74 года
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Каталонская «Барселона» под руководством немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика обновила клубный рекорд по количеству голов в первых 16 матчах сезона во всех соревнованиях. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Мартинес – 13'     1:1 Катомпа Мвумпа – 27'     1:2 Левандовски – 43'     1:3 Левандовски – 53'     1:4 Рафинья – 55'     1:5 Лопес Мартин – 76'     2:5 Милсон – 84'    

По информации источника, на счету сине-гранатовых на данный момент 55 голов, что является лучшим результатом в истории каталонцев. Ранее рекорд в 54 забитых мяча по итогам первых 16 встреч держался 74 года и был поставлен при словацком тренере Фердинанде Даучике (сезон-1950/1951).

Напомним, в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» разгромила сербскую «Црвену Звезду» со счётом 5:2.

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