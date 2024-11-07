Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

«Нет слов. Я считаю, что в трёх наших домашних встречах мы бесконечно превосходили наших соперников, но нам не повезло. Пока у нас есть матчи, мы будем бороться. Я более 30 лет в футболе и не могу это объяснить. Это невезение. Мы бесконечно превосходили нашего соперника», — приводит слова Энрике RMC Sport.

На данный момент «ПСЖ» занимает 25-е место в общей таблице Лиги чемпионов. За четыре встречи команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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