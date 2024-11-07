Тренер «Барселоны» Флик высказался о победе со счётом 5:2 в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Црвеной Звездой» (5:2).

«Это три важных очка. В этом соревновании выиграть на выезде нелегко. Я очень рад. Я ценю то, что мы делаем. «Барселона» хорошо играла с мячом, защищались и прессинговали. «Црвена Звезда» провела отличный матч, против них было непросто защищаться, потому что они тоже хорошо контролируют мяч», — приводит слова Флика испанское издание Marca.

По итогам четырёх туров сине-гранатовые находятся на шестой строчке в сводной турнирной таблице. Команда Флика набрала девять очков. «Црвена Звезда», в свою очередь, проиграла все четыре стартовых матча Лиги чемпионов и находится на предпоследнем 35-м месте.

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