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Тренер «Барселоны» Флик высказался о победе со счётом 5:2 в матче с «Црвеной Звездой»

Тренер «Барселоны» Флик высказался о победе со счётом 5:2 в матче с «Црвеной Звездой»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Црвеной Звездой» (5:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Мартинес – 13'     1:1 Катомпа Мвумпа – 27'     1:2 Левандовски – 43'     1:3 Левандовски – 53'     1:4 Рафинья – 55'     1:5 Лопес Мартин – 76'     2:5 Милсон – 84'    

«Это три важных очка. В этом соревновании выиграть на выезде нелегко. Я очень рад. Я ценю то, что мы делаем. «Барселона» хорошо играла с мячом, защищались и прессинговали. «Црвена Звезда» провела отличный матч, против них было непросто защищаться, потому что они тоже хорошо контролируют мяч», — приводит слова Флика испанское издание Marca.

По итогам четырёх туров сине-гранатовые находятся на шестой строчке в сводной турнирной таблице. Команда Флика набрала девять очков. «Црвена Звезда», в свою очередь, проиграла все четыре стартовых матча Лиги чемпионов и находится на предпоследнем 35-м месте.

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