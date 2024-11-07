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Микель Артета отреагировал на поражение «Арсенала» в матче с «Интером» в ЛЧ

Микель Артета отреагировал на поражение «Арсенала» в матче с «Интером» в ЛЧ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу итальянской команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Чалханоглу – 45+3'    

«Я горжусь своими игроками и тем уровнем доминирования, который они показали. Мы должны были забить как минимум пару мячей в сегодняшней игре, но, не вышло. Однако, судя по тому, как играла команда, мы были собой. Каждое решение в штрафной имеет значение.

Учитывая все обстоятельства, мы способны обыграть «Челси», — приводит слова Артеты британское издание BBC.

После четырёх туров «Арсенал» с 7 очками расположился на 12-й позиции в сводной таблице Лиги чемпионов. На счету «Интера» 10 очков и пятое место при таком же количестве матчей.

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