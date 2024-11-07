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Маркиньос: «ПСЖ» разработал стратегию, которая не сработала в матче с «Атлетико»

Маркиньос: «ПСЖ» разработал стратегию, которая не сработала в матче с «Атлетико»
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о поражении команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Заир-Эмери – 14'     1:1 Молина – 18'     1:2 Корреа – 90+3'    

«У нас была уверенность, была надежда. Мы потеряли очки. Знали, что победа важна. Мы играем хорошо, создаём возможности друг для друга, добиваемся прогресса, но не в эффективности.

Стратегия «Атлетико» была очевидна. У них большой опыт. Мы разработали стратегию, которая не сработала. Нам действительно нужно больше спокойствия перед воротами», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

На данный момент «ПСЖ» занимает 25-е место в общей таблице Лиги чемпионов. За четыре матча команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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