Тренер «Арсенала» Артета подверг критике работу судьи после матча с «Интером»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал спорные эпизоды матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:1). В одном случае румынский арбитр Иштван Ковач назначил пенальти в ворота «канониров», в другом — не увидел нарушения правил.

«С нами поступили очень жёстко в эпизодах с пенальти, это очевидно. Если вы назначаете пенальти, то в другом эпизоде (столкновение Янна Биссекка и Кая Хаверца в концовке 2-го тайма. — Прим. «Чемпионата») также нужно его ставить, потому что игрока бьют по голове.

Пенальти в наши ворота? Здесь нет никакого отскока, в штрафной нельзя сделать ничего, чтобы увернуться. Если этот пенальти назначен, то в другом эпизоде он также должен быть, я уверен на 100%», — приводит слова Артеты британское издание BBC.

После четырёх туров «Арсенал» занимает 12-е место в сводной таблице Лиги чемпионов, имея 7 очков. «Интер», с 10 очками, располагается на пятой позиции при таком же количестве сыгранных матчей.

Материалы по теме Микель Артета отреагировал на поражение «Арсенала» в матче с «Интером» в ЛЧ

Сколько стоят молодые футболисты: