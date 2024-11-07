Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик объяснил замену Левандовского в матче с «Црвеной Звездой»

Тренер «Барселоны» Флик объяснил замену Левандовского в матче с «Црвеной Звездой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о замене польского форварда своей команды Роберта Левандовского в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Црвеной Звездой» (5:2). Напомним, в этой игре поляк оформил дубль и был заменён на Пау Виктора на 78-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Мартинес – 13'     1:1 Катомпа Мвумпа – 27'     1:2 Левандовски – 43'     1:3 Левандовски – 53'     1:4 Рафинья – 55'     1:5 Лопес Мартин – 76'     2:5 Милсон – 84'    

«У него стало 99 голов [в Лиге чемпионов], я об этом не знал. Если бы знал… (о возможности забить 100-й мяч. — Прим. «Чемпионата») Это моя вина. Сегодня он был в отличной форме, но нам нужно думать о следующих матчах. Это было важно для нас. Я очень рад. Но я не зацикливаюсь на таких вещах, я думаю о следующем матче, и поэтому заменил его», — приводит слова Флика испанское издание Marca.

Отметим, за карьеру в Лиге чемпионов польский форвард забил 99 мячей в 124 матчах. Всего в нынешнем сезоне Левандовски сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами во всех турнирах.

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик высказался о победе со счётом 5:2 в матче с «Црвеной Звездой»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android