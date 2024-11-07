Тренер «Барселоны» Флик объяснил замену Левандовского в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о замене польского форварда своей команды Роберта Левандовского в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Црвеной Звездой» (5:2). Напомним, в этой игре поляк оформил дубль и был заменён на Пау Виктора на 78-й минуте.

«У него стало 99 голов [в Лиге чемпионов], я об этом не знал. Если бы знал… (о возможности забить 100-й мяч. — Прим. «Чемпионата») Это моя вина. Сегодня он был в отличной форме, но нам нужно думать о следующих матчах. Это было важно для нас. Я очень рад. Но я не зацикливаюсь на таких вещах, я думаю о следующем матче, и поэтому заменил его», — приводит слова Флика испанское издание Marca.

Отметим, за карьеру в Лиге чемпионов польский форвард забил 99 мячей в 124 матчах. Всего в нынешнем сезоне Левандовски сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами во всех турнирах.

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