Симеоне высказался о победе «Атлетико» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1).

«У нас не хватало пяти защитников. Несмотря на это, команда была сильна. Мы пропустили после паса из глубины поля, и тогда команда могла развалиться, но мы этого не сделали. Мы продолжали играть в свой футбол. Гол Молины стал фантастическим коллективным усилием. В матче с «Лиллем» мы увидели, сколько у нас было моментов, которые мы не смогли реализовать. Сегодня все было наоборот. Это было большое усилие нашей команды. Я был рад, что смог оживить команду, выпустив Лино, Корреа и Рейнилду. Мы не отклонились от своего плана. Мы защищались так, как было нужно», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

«Атлетико» занимает 23-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «ПСЖ» (4) занимает 25-е место.

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