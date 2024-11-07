Назван лучший вратарь в истории Лиги чемпионов по проценту «сухих» матчей за один клуб

Швейцарский голкипер «Интера» Ян Зоммер является лучшим вратарём по проценту «сухих» матчей за один клуб в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

По информации источника, у 35-летнего швейцарца 73% игр (8 из 11) «на ноль» матчей в составе «Интера». Таким образом, Зоммер — лучший среди всех вратарей, сыгравших за клуб минимум 10 матчей за всю историю турнира в одном клубе.

Кроме того, на счету швейцарца 39 сейвов и всего четыре пропущенных гола в главном европейском турнире за «нерадзурри». В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов он пока не пропустил ни одного мяча.

В текущем сезоне Зоммер сыграл за клуб в 15 матчах, в которых пропустил 13 мячей и в девяти играх оставил ворота «сухими».

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