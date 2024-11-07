Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» опубликовала фото Кубарси, которому наложили 10 швов

«Барселона» опубликовала фото Кубарси, которому наложили 10 швов
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала пост после травмы 17-летнего центрального защитника Пау Кубарси после матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2). Напомним, во втором тайме Кубарси столкнулся с защитником соперника Урошем Спаичем, который, пытаясь выбить мяч, ударил каталонца ногой по лицу.

Фото: Пресс-служба «Барселоны»

«Всё для «Барсы», — подписала фото пресс-служба каталонцев.

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции после матча заявил: «С ним [Кубарси] всё в порядке, ему наложили швы. Но он ещё молод. Улыбнитесь».

Как сообщают испанские СМИ, защитнику наложили 10 швов.

Всего в нынешнем сезоне Кубарси сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость испанца, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик объяснил замену Левандовского в матче с «Црвеной Звездой»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android