«Барселона» опубликовала фото Кубарси, которому наложили 10 швов

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала пост после травмы 17-летнего центрального защитника Пау Кубарси после матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2). Напомним, во втором тайме Кубарси столкнулся с защитником соперника Урошем Спаичем, который, пытаясь выбить мяч, ударил каталонца ногой по лицу.

Фото: Пресс-служба «Барселоны»

«Всё для «Барсы», — подписала фото пресс-служба каталонцев.

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции после матча заявил: «С ним [Кубарси] всё в порядке, ему наложили швы. Но он ещё молод. Улыбнитесь».

Как сообщают испанские СМИ, защитнику наложили 10 швов.

Всего в нынешнем сезоне Кубарси сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость испанца, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: