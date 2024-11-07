«Завтра снег пойдёт». Генич – об ассистентском хет-трике защитника «Барселоны» в ЛЧ

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на ассистентский хет-трик защитника «Барселоны» Жюля Кунде в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2).

«Там у Кунде хет-трик из голевых. Завтра снег пойдёт», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Кунде выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и четыре результативные передачи.

На данный момент «Барселона» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав девять очков.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире