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«Завтра снег пойдёт». Генич – об ассистентском хет-трике защитника «Барселоны» в ЛЧ

«Завтра снег пойдёт». Генич – об ассистентском хет-трике защитника «Барселоны» в ЛЧ
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на ассистентский хет-трик защитника «Барселоны» Жюля Кунде в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Мартинес – 13'     1:1 Катомпа Мвумпа – 27'     1:2 Левандовски – 43'     1:3 Левандовски – 53'     1:4 Рафинья – 55'     1:5 Лопес Мартин – 76'     2:5 Милсон – 84'    

«Там у Кунде хет-трик из голевых. Завтра снег пойдёт», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Кунде выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и четыре результативные передачи.

На данный момент «Барселона» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав девять очков.

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