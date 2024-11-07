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Тренер ЦСКА Николич назвал причину неудачной игры в атаке в матче с «Рубином»

Тренер ЦСКА Николич назвал причину неудачной игры в атаке в матче с «Рубином»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об атакующей игре армейцев в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (0:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Уже во второй или третий раз нам трудно играть низом из-за условий поля. У «Рубина» много верхней борьбы, единоборств. А мы не настолько габаритная команда, чтобы играть в такой футбол. У нас структура игры построена по-другому. В нынешнюю часть сезона поле тяжелое, такая же ситуация будет в марте. Надо работать над этим», — приводит слова Николича пресс-служа клуба.

Ответный матч между командами в рамках плей-офф Кубка России пройдёт 26 ноября в 20:30 мск на поле ЦСКА.

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