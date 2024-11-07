«Необъяснимо и несправедливо». Тренер «ПСЖ» — о последних матчах команды в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о трёх последних матчах команды в Лиге чемпионов.

«Без сомнения. Я не могу гарантировать, что мы пройдём квалификацию. Но я знаю, что мы будем стараться до конца. Всего будет сыграно четыре финала. Необъяснимо то, что произошло с нами в трёх матчах. Слово, которое лучше всего их характеризует, необъяснимо и несправедливо. Сегодня ужасный день», — приводит слова Энрике Lequipe.

В Лиге чемпионов «ПСЖ» не может победить на протяжении трёх матчей – поражение с «Арсеналом» (0:2), ничья с ПСВ (1:1) и поражение с «Атлетико» (1:2).

В следующем матче «ПСЖ» встретится с «Баварией».

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