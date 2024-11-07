Сергей Семак объяснил тактические изменения «Зенита» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о тактических наработках в матче первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с грозненским «Ахматом» (3:0) в связи с выходом необходимостью разместить на поле хавбеков санкт-петербуржской команды — Ильзата Ахметова и Клаудиньо.

— Ильзату Ахметову давали много подсказок в первом тайме. С чем это связано?

— Он играет на той позиции, где нужно быстрее думать, быстрее двигать мяч. Лишние касания при нашем контроле мяча мешают, позволяют сопернику быстрее перестраиваться. Поэтому нужно было быстрее двигать мяч, особенно это касается игроков центра поля. Когда во втором тайме стали чуть‑чуть побыстрее играть, забили хороший гол — это то, к чему надо стремиться, это та игра, которая у нас получается и над которой мы работаем.

— Клаудиньо достаточно глубоко опускался. Это тоже ваша просьба?

— Да, он вместе с Ахметовым (играл), просто у него была более свободная роль. В первом тайме у него было много потерь, брака, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч между командами в рамках плей-офф Кубка России пройдёт 27 ноября в 18:15 мск на поле грозненцев.

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