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В Казани задержали болельщиков ЦСКА перед матчем Кубка России

В Казани задержали болельщиков ЦСКА перед матчем Кубка России
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В Казани задержали болельщиков ЦСКА перед первым четвертьфинальным матчем Кубка России с «Рубином» (0:0).

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Казани на ул. Баумана задержали троих футбольных болельщиков – жителей г. Москвы. У двоих были выявлены признаки опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование молодые люди отказались. В связи с чем в отношении них были составлены административные материалы по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — приводит слова источника РИА Новости Спорт.

Ответный матч ЦСКА с «Рубином» состоится 26 ноября в Москве, начало — 20:30 мск.

Напомним, действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале турнира обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

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