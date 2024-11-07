Представитель Дзюбы отреагировал на слухи о прощальном матче Артёма в сборной России

Леонид Гольдман, представитель форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался возможном возвращении футболиста в сборную России.

«Недавно видел обсуждения в Telegram-каналах о том, что можно было бы провести прощальный матч для ветеранов, Артёма Дзюбы, Дениса Глушакова и ещё кого-то. Если это будет в таком формате, то это будет за рамками чисто спортивного вызова, потому что мы знаем о возрастных ограничениях (ранее Карпин заявлял, что не будет вызывать в сборную России игроков старше 30 лет — Прим. «Чемпионата»), какая-то широкая группа лиц от РФС должна принимать в этом участие. Это не моя территория, это их вотчина», — приводит слова Гольдмана «РИА Новости Спорт».

Ранее 36-летний Дзюба сообщил, что готов поехать в сборную России в случае получения вызова. Однако форвард ни разу не вызывался в национальную команду с момента, когда её возглавил Валерий Карпин.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: